Calciomercato Juventus, da Madrid: "Il ritorno di Ronaldo al Real è possibile"

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo di nuovo al Real Madrid? In Spagna ci credono. Dopo i rumors degli ultimi giorni, nella capitale iberica si è tornati a sognare le magie dello storico 7. Oggi pomeriggio, il giornalista di ‘AS’ Tomas Roncero, nel corso del programma ‘La Futboleria’ di 'AStv', ha parlato del caso di calciomercato commentando l'entusiasmo che genererebbe tra i madridisti: "Il ritorno di Ronaldo sarebbe una notizia che cancellerebbe la tristezza di questi giorni.

È bellissimo nuovamente in blanco, segnando uno dei suoi splendidi gol ed esultando col suo grido insieme allo stadio...”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incertezza Ronaldo | Doppio scenario clamoroso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo accolto a Madrid a braccia aperte"

Roncero spiega che l’utopia, in fondo, potrebbe non essere così lontana dalla realtà: “Sto sognando ad occhi aperti, ma magari la Juventus con i problemi economici causati dal coronavirus potrebbe pensare di rinunciare al suo stipendio e di lasciarlo partire”. Le porte del Bernabeu, per Cristiano, sarebbero spalancate: “La relazione con Florentino Perez era tesa, ma ultimamente si sono rivisti in un evento e si sono abbracciati, quindi dico: perchè no? Martin Vazquez andò al Torino e dopo un paio d'anni tornò qui. Se Cristiano facesse la stessa cosa, sono certo che il 90% dei madridisti lo accoglierebbe con enorme entusiasmo. L'età, per lui, non conta”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo per Rakitic

Calciomercato Juventus, 70 milioni: pagano la clausola di Haaland