Coronavirus, la FIGC proroga la sospensione delle competizioni fino al 13 aprile

CORONAVIRUS FIGC PROROGA SOSPENSIONE DECRETO / Giuseppe Conte lo ha annunciato ieri: le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus saranno in vigore almeno fino al 13 aprile, giorno di Pasquetta. Il premier ha firmato il decreto che, chiaramente, prolungherà anche lo stop al calcio come già preventivato, oltre che degli allenamenti.

In serata è arrivato anche il comunicato della, un 'pro forma' che prende atto della decisione del

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

"Con provvedimento urgente del presidente Gabriele Gravina, sentiti i vice presidenti Cosimo Sibilia e Paolo Dal Pino, la FIGC ha disposto la sospensione fino al 13 aprile di tutte le competizioni calcistiche organizzate sotto l’egida federale - si legge sulla nota ufficiale della Federcalcio - . Ciò in conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante ‘misure urgenti di contenimento del contagio’, col quale sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado. Con separato provvedimento e sempre in data odierna, la FIGC ha anche provveduto a sospendere i termini dei procedimenti in capo alla giustizia sportiva".