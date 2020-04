INTER LUKAKU JUVENTUS CORONAVIRUS / Non sono tenere le parole che Romelu Lukaku rivolge al mondo del calcio per come ha gestito l'emergenza coronavirus. L'attaccante dell'Inter ha parlato nel corso di una diretta su Instagram e ha mostrato la sua insoddisfazione per come è stato affrontato il problema COVID-19: "La salute è al primo posto. Perché dobbiamo giocare se c'è in tutto il mondo persone che rischiano la vita.

Eppure è stato necessario che un giocatore dellafosse positivo per far fermare il calcio: è normale tutto ciò? Confesso che mi manca il calcio, ma ora la cosa più importante è la salute della gente: il resto è secondario".

Lukaku racconta anche dell'assenza del campo: "Mi manca la competizione con gli avversari, lo stadio pieno, l'affetto dei tifosi. Questo momento lo sto utilizzando per analizzare le mie ultime prestazioni e, in generale, ciò che ho fatto negli ultimi sei mesi. Nel calcio si può sempre migliorare. Io vivo per il gol ma devo essere sempre pronto per aiutare i compagni: contano poco le statistiche personali. Noi analizziamo sempre i nostri errori: guardiamo i video per evitare di ripeterli in futuro".