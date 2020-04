CALCIOMERCATO MILAN JONATHAN DAVID / Il Milan a caccia di un attaccante: il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic apre un vuoto nel reparto avanzato dei rossoneri che a gennaio, proprio per far posto allo svedese, hanno detto addio a Piatek. Per il prossimo anno si parla di un altro polacco, Arek Milik, anche se al momento risulta un'ipotesi in secondo piano, come rivelato da Calciomercato.it.

Tra i possibili obiettivi per il futuro della squadra c'è anche un giovane canadese che è riuscito a mettersi in mostra con la maglia del, Jonathan: nella stagione che ormai per le squadre belghe può dirsi finita, ha realizzato 23 reti in 40 presenze, con uno score importante anche in campo europeo (5 reti in 13 apparizioni). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un bottino che ha attirato l'attenzione di diversi club: 'TuttoSport' parla dell'interesse del Milan, mentre nelle scorse settimane David era stato accostato anche a Inter, Lazio, Roma e Napoli. Fuori dai nostri confini, il calciatore è stato osservato anche da big come Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco.