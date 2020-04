Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 2477 positivi in più. 1431 i guariti di oggi

ORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BOLLETTINO / Consueto appuntamento con la conferenza della Protezione Civile: il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli fa il punto sull'emergenza coronavirus. Le parole di Borrelli: "Il numero dei deceduti per oggi è di 760.

Ci sono 1431 guariti in più. Ad oggi risultano trasferiti 105 pazienti dalla Lombardia, 2 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagi è di 83049, con un incremento di 2477 pazienti rispetto a ieri. 4053 quelli in terapia intensiva, mentre 50456, il 61%, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi".