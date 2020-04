CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic continua a movimentare il calciomercato: dalla scorsa estate, il centrocampista croato è dato in partenza dal Barcellona con la Serie A come destinazione probabile. Con tempi diversi Inter, Milan e Juventus sono state accostate al 32enne vice campione del mondo e l'estate che verrà potrebbe essere quella buona per il suo sbarco nel nostro campionato.

I bianconeri sono pronti ad accoglierlo e 'diariogol.com', parla di insistenti voci di accordo: in particolare i blaugrana sarebbero disposti a lasciare andare il calciatore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e Rakitic sarebbe entusiasta di intraprendere una nuova sfida e di giocare insieme a. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il croato già nella sessione invernale di mercato è stato trattato dalla Juventus: per lui si è parlato a più riprese di un possibile scambio, prima con Bernardeschi, poi con Emre Can, ma in entrambi i casi non si è riusciti a far quadrare il cerchio. Ora, anche se c'è il forte interesse del Siviglia, si torna a parlare di un approdo a Torino per Rakitic: che sia la volta buona?