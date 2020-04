p>MILAN MONTELLA PAPU GOMEZ/ Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', Vincenzo, ex allenatore di Fiorentina e Milan, ha parlato del trequartista argentino dell'Atalanta Papu: "Si è consacrato in maglia nerazzurra e lo dico con un po' di rammarico visto che ho provato a portarlo sia a Milano che a Firenze, anche prima che approdasse a Bergamo". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Montella ha poi aggiunto: "L'idea di Gasperini di portarlo al centro del campo è stata geniale, e la sua Atalanta ha dimostrato alla grandissima di potersela giocare in Europa".