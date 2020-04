CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Javier Zanetti oggi ha espresso la speranza che Lautaro Martinez resti a lungo all'Inter, ma i nerazzurri devono fare i conti con il forte interesse delle big europee per l'attaccante argentino. L'interesse del Barcellona è quello più forte con i blaugrana che vorrebbero impostare uno scambio per abbassare l'esborso economico e non arrivare a pagare l'intera clausola da circa 110 milioni di euro.

Pronti a tutto, invece,che sarebbero pronti non solo a mettere sul piatto l'intera clausola ma anche a ricoprire d'oro il calciatore con un ingaggio che arriverebbe a dieci milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Inter, Zanetti: "Situazione imprevedibile, è difficile pensare alla ripresa"

Davanti a queste offerte però, secondo quanto riferisce 'sport.es', il 'Toro' non avrebbe affatto traballato, anzi. Secondo il portale spagnolo, infatti, la decisione di Lautaro Martinez sarebbe già stata presa: restare all'Inter o andare al Barcellona, senza prendere in considerazione nessuna altra possibilità. Niente da fare, quindi, per le due inglesi con il City messo in seconda fila anche per l'esclusione dalla Champions League per le prossime due stagioni.