SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CAVANI WILLIAN JUVENTUS / Anche nella prossima estate saranno diversi i big in scadenza di contratto che potrebbero trasferirsi a parametro zero. Su tutti Mertens in Serie A, il cui rinnovo con il Napoli sembra però cosa fatta nonostante i nuovi rumors degli ultimi giorni, oltre a Cavani, Willian e Gotze.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , il 35% dei votanti ha indicato l'attaccante belga come il miglior colpo a zero, quasi a pari merito con Cavani, che nelle ultime ore è tornato ad infiammare i sogni dei tifosi azzurri . Seguonodel(21%), accostato anche alla(10%), seguito invece da