CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI / Rieccolo: c'è odore di calciomercato e puntuale torna il nome di Edinson Cavani in orbita Napoli. Da diverse stagioni il 'Matador' aleggia intorno alla società azzurra tra apparizioni immaginarie e trattative più o meno reali.

Ora che il campionato è fermo, in attesa di risposte su quel che sarà il finale di stagione, si è tornato a parlare di un possibile dell'uruguaiano al Napoli: in scadenza di contratto con ila giugno, l'ex Palermo a gennaio è stato ad un passo dal trasferimento con l', prima che l'accordo saltasse all'ultimo anche con strascichi polemici.

Acquistabile a parametro zero, Cavani può rappresentare un'occasione per diversi club, anche il Napoli. Degli azzurri parla a 'calcionapoli1926.it' Walter Gugliemone, fratello-procuratore del calciatore: "Sinceramente tutto può essere, perché molti club sono interessati a lui. Al momento contatti con il Napoli non ci sono stati". Su un ritorno in Sudamerica del 'Matador', invece, il fratello agente dice: "Può essere tutto. C'è l'interesse di Flamengo, Palmeiras, Inter di Porto Alegre e Boca Juniors".