CORONAVIRUS JUVENTUS SZCZESNY / Un altro giocatore della Juventus ha lasciato l'Italia per far ritorno nel proprio paese. Si tratta di Szczesny, che è rientrato in Polonia da sua moglie e dalla famiglia. Il portiere polacco è l'ottavo calciatore bianconero a tornare in patria dopo Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira e i brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, settimo dopo la positività al Coronavirus di Daniele Rugani, primo contagiato in casa Juve.

Anche la Polonia ha chiuso tutti i confini per contenere la diffusione del virus, ma la moglie dell'estremo difensore,Luczenko, ha rivelato al portale 'plotek.pl': "Wojciech è tornato il 31 marzo in auto, è stato un viaggio molto lungo. Liam (il figlio, ndr) è molto felice e finalmente ci siamo riuniti". Stando alle misure attuate dal Governo polacco,dovrà ora osservare altri 14 giorni di quarantena. Stavolta, però, insieme alla sua famiglia.

