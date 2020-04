CALCIOMERCATO JUVENTUS TER STEGEN BARCELLONA RINNOVO CONTRATTO - Marc-André ter Stegen continua ad agitare il mercato dei portieri. Pugno duro del 27enne calciatore tedesco col Barcellona per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Accostato nelle scorse settimane alla Juventus, che ha da poco allungato l'accordo con l'attuale numero uno, Szczesny, fino al 2024, l'ex Borussia Moenchengladbach continua a rifiutare le proposte dei catalani. Le parti sono distanti e, come riporta 'Sport', anche l'ultima proposta di un contratto fino al 2025 con aumento salariale e opzione per ulteriori tre stagioni è stata rispedita al mittente.

Il Nazionale tedesco ritiene di meritare un ingaggio vicino ai top player della squadra, ma la delicata situazione economica, causata anche dall'emergenza, frena la trattativa, nonostante la conferma di ter Stegen sia prioritaria per il Barça. I colloqui tra le parti proseguono, ma i club interessati guardando con attenzione l'evoluzione della vicenda: attenzione anche al Bayern Monaco , che ha gli stessi tipi di problemi con Manuel Neuer , e aldi Frank, che ha messo nel mirino anche Gigio Donnarumma del Milan

