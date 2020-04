SERIE A BERGOMI SCUDETTO / Tra le ipotesi al vaglio della Lega Serie A per la conclusione della stagione c'è anche quella di playoff e playout. Su questa eventualità si è espresso a 'Sky Sport' Giuseppe Bergomi: "Playoff scudetto? Sono sempre stato contrario, perché cambiare un regolamento in corsa diventa difficile. Così come anche coinvolgere più squadre rispetto a Juventus, Inter e Lazio.

Al limite si può inserire una quarta squadra - ha ipotizzato la bandiera nerazzurra - poi le altre sono troppo distanti e non sarebbe giusto. Se vogliamo trovare una formula alternativa per poter assegnare il titolo forse questa è la migliore, dando però dei vantaggi a chi occupa le posizioni migliori, nel nostro caso la Juve".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez | Zanetti allo scoperto