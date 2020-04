TOTTENHAM SON MILITARE / Il coronavirus potrebbe essere un'occasione per Son Heung-Min, attaccante del Tottenham: attualmente alle prese con un infortunio al braccio, il 27enne è rientrato in Corea del Sud dove deve stare due settimane in isolamento. Con la Premier League ferma fino al 30 aprile e un probabile stop ancora più lungo, Son potrebbe approfittare di questa pausa dovuta al coronavirus per completare il suo servizio militare obbligatorio di quattro settimane.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spadafora annuncia: "Piano per far riprendere lo sport a maggio"

Per avere il via libera del Tottenham però occorre che il campionato inglese sia fermato più a lungo rispetto alle tempistiche attuali: se quindi la Premier dovesse non riprendere anche dopo il 30 aprile, ecco che il sudcoreano potrebbe approfittare della pausa per terminare le 4 settimane di servizio settimana. In Sud Corea, infatti, c'è l'obbligo di svolgere il servizio di leva per 21 mesi, periodo che Son si è visto ridurre grazie alla vittoria della sua Nazionale alle Olimpiadi 2016.