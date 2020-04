JUVENTUS DYBALA MONTELLA / Paulo Dybala è oggi il numero 10 della Juventus e calciatore apprezzato in tutto il mondo: per lui si parla di un nuovo ingaggio da 10 milioni l'anno e di una valutazione (pre-coronavirus) che superava i 100 milioni. Eppure in passato, prima del suo approdo in Italia, sponda Palermo, sarebbe potuto finire alla grande 'rivale', il Catania. A rivelarlo è stato Vincenzo Montella, ex allenatore del club siciliano, intervenuto a 'Sky'.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala: c'è una sola condizione

L'ex aeroplanino racconta di un aneddoto che riguarda proprio al Joya e il suo mancato arrivo in rossoazzurro: "Quando ero a Catania, quindi circa dieci anni fa, venne il direttore Lo Monaco dopo un viaggio in Argentina e mi disse: 'Ho visto un attaccante che gioca nella Serie B argentina e ti somiglia molto". Gli dissi: "Direttore, allora compriamolo". Mi rispose che costava già troppo per noi, circa 3-4 milioni di euro". Un anno dopo Dybala approdò in Italia, sponda Palermo e dopo tre stagione in rosanero il trasferimento alla Juventus.