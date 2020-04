SERIE A SPADAFORA / Obiettivo ripartenza a maggio. È quanto dichiarato dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che in una diretta Facebook è tornato così sulla possibile ripresa delle attività: "Stiamo lavorando ad un piano straordinario da 50 milioni di euro destinato ai collaboratori delle strutture sportive di base, partendo da quelli con un reddito inferiore ai 10 mila euro annui, per le iniziative che devono partire da maggio. Per questo periodo speriamo di poter essere fuori dall'emergenza Coronavirus e in grado di programmare il futuro.

Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie".

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus | Serie A: idea clamorosa della FIGC

Serie A, il ministro Spadafora fa chiarezza sugli allenamenti

Il ministro ha anche chiarito sulla questione allenamenti: "Anche nel mondo dello sport bisogna continuare a osservare delle regole assolutamente rigide. Ora di fronte a noi abbiamo dieci giorni complicati e importanti, in cui possiamo fare la differenza per poi cominciare a vedere, dopo Pasqua, segnali ancora più netti e forti di cambiamento. Ecco perché nei prossimi dieci giorni saranno vietate tutte le competizioni sportive di ogni ordine e grado. Dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio anche ai nostri atleti e quindi abbiamo vietato tutti gli allenamenti".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Serie A, Ferrero tuona: "Basta parlarsi addosso. Ecco cosa serve"