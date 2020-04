p>MOTO GP LE MANS RINVIO CORONAVIRUS / Rinviato un altro Gran Premio del: "FIM, IRTA e Dorna Sports con rammarico annunciano il rinvio dello SHARK Helmets Grand Prix de France, in programma sul circuito Bugatti didal 15 al 17 maggio. L'attuale epidemia di coronavirus ha obbligato la riprogrammazione dell'evento - si legge nel comunicato ufficiale -. Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, le nuove date per il GP di Francia e il Gran Premio Red Bull de España, recentemente posticipato, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Si tratta del terzo weekend che viene cancellato o rinviato dall'inizio del Mondiale: in Qatar hanno corso solo Moto 2 e Moto 3, mentre le gare in Spagna sono state rinviate. Ora tocca a Le Mans ed è altamente probabile che stessa sorte tocchi anche al MotoGp di Misano in programma a fine maggio.