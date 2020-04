Juventus, de Ligt allo United: il ruolo di Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT MANCHESTER UNITED CRISTIANO RONALDO POGBA - Mentre si discute del possibile ritorno in campo, o della definitiva chiusura anticipata della stagione a causa dell'emergenza coronavirus, non si placano le voci di calciomercato. Dall'Inghilterra ne è giunta una clamorosa che vorrebbe il Manchester United pronto a lasciar partire Paul Pogba, con destinazione Juventus, inserendo nell'operazione Matthijs de Ligt.

Il giovane difensore è arrivato a Torino nell'estate scorsa per una cifra enorme, 75 milioni di euro, dall'e appare davvero difficile pensare ad un addio ai bianconeri dopo una sola stagione. Ma, secondo il 'Daily Star', a dare una mano ai 'Red Devils' potrebbe essere. Già decisivo ai fini della scelta del 20enne olandese nella sessione di mercato estiva del 2019, il portoghese potrebbe fornire informazioni positive al suo attuale compagno di squadra, nel caso in cui forzasse la mano per essere ceduto, sul club che lo ha lanciato nel calcio che conta, grazie a Sir Alex. Difficile, comunque, ipotizzare uno scenario del genere in questo momento: vedremo cosa succederà nei mesi prossimi.

