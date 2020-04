Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Icardi: Giuntoli allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI GIUNTOLI / Mauro Icardi potrebbe, anzi vorrebbe tornare in Italia. Impossibile, però, il suo rientro nei piani dell'Inter, altrettanto - o quasi, perché mai dire mai - il suo eventuale trasferimento al Napoli che ci provò con insistenza anche l'estate scorsa.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il direttore sportivo del club azzurro Cristianoha infatti respinto la candidatura del bomber argentino: "Icardi è un grande calciatore, chi non lo vorrebbe in squadra... Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità". Per Icardi, che a prescindere dalla sua volontà ilpare non deciso a riscattare, potrebbe davvero esserci solo lacome candidata credibile in caso davvero di ritorno nel nostro Paese.

