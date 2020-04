Emergenza Coronavirus | Serie A: idea clamorosa della FIGC

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A FIGC CLASSIFICA / Gravina continua a dare date riguardo la possibile ripresa del campionato, ma in seno alla FIGC si sta ragionando sull'ipotesi - peggiore ma tutt'altro che impossibile - di chiudere definitivamente la stagione considerato che l'emergenza coronavirus rischia di non placarsi entro l'inizio dell'estate.

Secondo il 'Corriere della Sera', in tal caso non verrebbe assegnato lo Scudetto - e assegnati 3 punti a ogni squadra per il totale di partite che mancano fino alla conclusione della stagione. Non cambierebbero le prime quattro posizioni valevoli per la Champions: Juventus, che finirebbe con 99 punti, Lazio con 98, Inter con 93 e Atalanta con 87. Roma e Napoli andrebbero in Europa League, il Verona scalzerebbe il Milan ottenendo il pass per i preliminare della stessa competizione.

In B, infine, andrebbero solo le ultime due - vale a dire- visto che non si svolgerebbero i playoff della cadetteria, con le promosse in massima serie che sarebbero

1 - Juventus 99 punti (=)

2 - Lazio 98 punti (=)

3 - Inter 93 punti (=)

4 - Atalanta 87 punti (=)

5 - Roma 81 punti (=)

6 - Napoli 75 punti (=)

7 - Verona 74 punti (+1)

8 - Parma 74 punti (+1)

9 - Milan 72 punti (-2)

10 - Sassuolo 71 punti (+1)

11 - Cagliari 71 punti (+1)

12 - Bologna 70 punti (-2)

13 - Fiorentina 66 punti (=)

14 - Torino 66 punti (+1)

15 - Sampdoria 65 punti (+1)

16 - Udinese 64 punti (-2)

17 - Genoa 61 punti (=)

18 - Lecce 61 punti (=)

19 - Spal 54 punti (=)

20 - Brescia 52 punti (=)

*Tra parentesi, le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica corrente

