CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / A tutto calciomercato Napoli con il Ds azzurro Cristiano Giuntoli. In collegamento con 'Sky', il direttore sportivo del club partenopeo fa il punto sulle manovre in vista della prossima estate. Tanti i temi i trattati, ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

MERCATO CONDIZIONATO - "Sicuramente è un brutto colpo per l'economia mondiale, dell'Italia e del calcio. Sicuramente avremo un contraccolpo che non possiamo ancora quantificare".

RIFONDAZIONE - "Lo avete detto voi, secondo noi lo abbiamo già fatto. Il centrocampo è completamente differente, la difesa lo stesso dalle annate precedenti. Il cambiamento è già in atto e proseguirà".

DATE MERCATO - "Il mercato aperto tutto il tempo probabilmente sarebbe necessario per noi operatori ma andrebbe contro l'etica del campionato. Si va sempre incontro a inconvenienti spiacevoli. Tenere tutto aperto sempre non credo sia giusto".

TRATTATIVA PIÙ DIFFICILE - "Forse la prima, quando sono arrivato cinque anni fa, quella di Allan. Comportò un prestito per due anni di Zapata, due calciatori del Napoli al Watford col rifiuto di Inler. Fu una trattativa complessa che portò al movimento di quattro calciatori".

GATTUSO - "Lui ama un calcio palleggiato, quindi ama uno schema dove si può lavorare molto tra le linee con un centrocampo rigorosamente a tre e ci siamo già adoperati a gennaio a prendere calciatori per il suo volere. I risultati li abbiamo già visti, ci siamo mossi per ottenere calciatori importanti per il futuro. Petagna è un ragazzo giovane e molto importante, pensiamo possa far bene. Rrahmani è molto bravo nell'uscita da dietro. Sicuramente dobbiamo stare attenti, avendo un allenatore di questo genere che vuole sempre fare la partita, dobbiamo mettergli a disposizione giocatori funzionali al suo credo".

RINNOVI - "Sicuramente questa situazione che ci obbliga a stare in casa non ci aiuta perché gli incontri sono fondamentali in questi casi. Stiamo lavorando da casa, ci stiamo adoperando con gli agenti per trovare delle soluzioni per questi contratti da sistemare".

MERCATO IN QUARANTENA - "All'inizio abbiamo dovuto renderci conto della situazione in cui ci siamo ritrovati. Ora dobbiamo cercare di raccogliere più informazioni possibili e prestare attenzione alle regole. Strada facendo ci stiamo adoperando nel lavoro, questo è un mese in cui arrivano segnalazioni e ci confrontiamo con gli scout, cerchiamo di vedere partite intere e ci confrontiamo su tutti i ruoli e le situazioni che abbiamo preso in esame per i prossimi anni.

BOGA - "Un calciatore importante, ha dimostrato di fare molto bene. Ama stare a sinistra ma può giocare anche a destra, molto interessante".

RICCI - "Sta giocando in pianta stabile in una squadra importante come l'Empoli, ha qualità importanti ma per ora non abbiamo fatto telefonate così incisive sul mercato.

Stiamo prendendo informazione in questo momento, sondiamo il terreno e poi in una seconda fase eventualmente se ci sono le possibilità e le situazioni sono più chiare e lineari torneremo ad affondare il colpo".

CASTORI - "I ricordi sono tanti, belli, gli voglio bene. Ho condiviso un anno fantastico. Credo abbia la possibilità di salvare il Trapani, lui riesce a tirare fuori il massimo da queste situazioni".

LOZANO - "È arrivato che non stava benissimo, ha passato un'estate tribolata, è stato un po' fermo. Ha avuto del ritardo di condizione, ha fatto però delle buone partite. Non ha fatto benissimo come si poteva pensare ma neanche male come lo volete dipingere voi. Molto giovane, farà federe di cosa è capace".

VALORE DEI BIG IN CALO - "Credo sinceramente che i numeri che stiamo facendo noi sono merito del presidente, è un vanto per l'Italia avere un'azienda del genere. Per fare questo servono purtroppo dei sacrifici, tenere il punto anche a discapito di qualche volontà di un calciatore. Ma sempre tutto nell'ottica di un equilibrio. Sicuramente anche da parte nostra ci sarà un ridimensionamento come per tutti, ma credo che i grandi campioni non avranno sconti. Il campione è il campione e non ci sarà alcun problema a trovare eventualmente una squadra pronta a mettere tanti soldi".

RIMPIANTO - "Dal punto di vista umano voglio citare Davide Astori. Fu una trattativa lunga, saltò perché non ci fu la concessione della loro azienda per i diritti d'immagine. Ho un ricordo incredibile di un ragazzo incredibile".

DI LORENZO - "Uno dei miei migliori colpi? Penso di sì, ma tutto viene fatto in grande condivisione con tutto il club".

ICARDI - "Un grande calciatore, chi è che non lo vorrebbe però è lontano dalle nostre possibilità".

MERET - "Un calciatore molto bravo. Ha avuto qualche problemino fisico, però noi siamo molto contenti. Sta crescendo e sta diventando il portiere che noi pensavamo potesse diventare".

ZIELINSKI - "Secondo me è diventato il calciatore che volevamo ma lui ancora non se ne è accorto. Un ragazzo molto introverso, gli dico che è un tardivo nel senso che prende confidenza con gli altri e con se stesso molto piano. Sta diventando quello che potrebbe diventare ma ancora non se n'è accorto".

MILIK E GATTUSO - "Questa emergenza ha interrotto tutto. In questo momento non parliamo né di rinnovi né di altro. Noi stiamo benissimo con Gattuso e credo lui con noi, ma non ne abbiamo ancora parlato. Milik lo consideriamo molto importante, stiamo trattando con l'entourage e c'è ancora un po' di tempo per provare. Ufficialmente non me lo ha chiesto nessuno, però è un calciatore importante ed è normale che piaccia".

FANTASIA O DISPONIBILITÀ SUL MERCATO - "Entrambe, conterà soprattutto la coerenza. Lavoro quanto prima, la mattina la dedico agli scout, nel pomeriggio mi confronto con Rino che mi relaziona sugli allenamenti che stanno facendo a casa i calciatori, con lui e il suo staff, soprattutto con il vice Riccio, colloquiamo dei calciatori che studiamo, la sera la dedichiamo alle conference call con la dirigenza e la proprietà. Ai tifosi del Napoli dico soprattutto di restare a casa, poi gli garantisco che ci stiamo impegnando anche da remoto a tenere la squadra ad alti livelli".