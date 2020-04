CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO HAKIMI / Ci sarà un gran via vai la prossima estate dalle parti del 'Santiago Bernabeu'. Il RealMadrid, tra calciatori attualmente in rosa e quelli che rientreranno dai prestiti, si ritroverà a dover gestire addirittura 37 elementi di cui secondo i quotidiani spagnoli ne saranno tagliati 12. Tra questi nomi a rischio è stato segnalato anche quello del veterano Marcelo, uno dei leader dello spogliatoio finito però spesso in discussione.

Le sirene del calciomercato, quindi, inevitabilmente hanno ricominciato a risuonare forte. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La Juventus, a caccia di rinforzi sulle corsie che saranno rivoluzionate, ha drizzato le antenne e segue gli sviluppi. Marcelo piace da tempo, anche se le ultime indiscrezioni che filtrano dalla Spagna parlano di un calciatore ancora motivato e intenzionato a rimanere a Madrid. Discorso differente, invece, sull'altra corsia dove è tutta da definire la situazione di Achraf Hakimi, esploso in prestito al Borussia Dortmund e pronto a rientrare al Real. La Juventus, così come Chelsea e Paris Saint-Germain, è molto interessata e in casa Real non hanno ancora sciolto gli ultimi dubbi sul suo futuro. In scadenza di contratto nel 2021, il rischio è quello di perderlo a zero tra un anno. Hakimi, da parte sua, ha chiarito che vuole andare in un club in cui giocare con continuità. Per strapparlo a Florentino Perez in estate il prezzo già c'è: servono 60 milioni di euro, scrive 'As'.