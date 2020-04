CORONAVIRUS LETTERA VON DER LEYEN / Dopo i giorni della polemica, anche dall'Europa sembrano finalmente arrivare risposte chiare e concrete all'emergenza Coronavirus che sta duramente colpendo l'Italia. Segnali di apertura arrivano infatti direttamente dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che in una lettera al quotidiano 'La Repubblica' scrive: "Oggi l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia. Purtroppo non è stato sempre così.

Bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune europea, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria. Non si rendevano conto che possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme, come Unione. È stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato".

Quindi la presidente annuncia aiuti per il nostro Paese: "L'Europa vuole dare una mano, stanziando nuove risorse per finanziare la cassa integrazione. L'Unione stanzierà fino a cento miliardi di euro in favore dei Paesi colpiti più duramente, a partire dall'Italia, per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto".