Calciomercato Inter, riecco Allegri | Marotta fa l'affare

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ALLEGRI - In attesa di capire quando partirà la stagione 2020-21, c'è chi è pronto a rimettersi in gioco. Si tratta di Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo l'esperienza alla Juventus. In Inghilterra si paventa la possibilità che, qualora Al-Rumayyan dovesse acquistare il club, il Newcastle vorrebbe affidare la panchina al tecnico toscano per rilanciarsi tra i top club della Premier League. Una situazione che potrebbe essere sfruttata anche dall'Inter.

