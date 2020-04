CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI PJANIC / Miralem Pjanic non è più un intoccabile nel progetto Juventus. Stagione poco brillante finora per il regista bosniaco, in netto calo negli ultimi mesi prima dello stop delle competizioni per l'emergenza coronavirus.

Il club bianconero potrebbe privarsi in estate del numero 5 per un'offerta allettante, con ilche resta in prima fila per assicurarsi le prestazioni dell'ex Roma e Lione.

Al vaglio tra le due società anche un possibile scambio con Mauro Icardi, sempre nei desideri del CFO Paratici e che può essere riscattato dal PSG per una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro. Pjanic è da tempo nei desideri del club campione di Francia, con il Dt Leonardo che aveva già provato l'affondo lo scorso agosto per il giocatore. La Juventus - scrive 'Tuttosport' - in cambio chiese il cartellino di Marco Verratti, consapevole però che i parigini non avrebbero mai dato il via libera all'operazione. Trattativa quindi che tramontò sul nascere, con l'agente del bosniaco Ramadani che a più riprese aveva incrociato Paratici a Milano l'ultima estate.