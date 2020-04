Calciomercato, Milinkovic più Koulibaly | 175 milioni di euro

CALCIOMERCATO MILINKOVIC KOULIBALY - L'emergenza coronavirus dovrebbe portare ad un ridimensionamento del calciomercato, almeno in teoria. Perché in realtà c'è anche chi continua a pensare a grandi investimenti, come il Paris Saint-Germain. Tre sono gli obiettivi principali del Ds Leonardo, che peraltro potrebbero essere finanziati dalla cessione del solo Neymar. In primo luogo un centrocampista forte fisicamente e tecnicamente: il primo nome sulla lista è quello di Sergej Milinkovic-Savic, per il quale i campioni di Francia, stando al portale transalpino 'Le Quotidien du Foot', avrebbero pronta un'offerta da 80 milioni di euro.

Per convincere laa cederlo, però, ce ne vorranno almeno 100.

La seconda priorità è quella di trovare un erede a Thiago Silva nel ruolo di difensore centrale. Per questo il Psg sarebbe pronto a tornare alla carica con il Napoli per il senegalese Kalidou Koulibaly. Il dirigente brasiliano avrebbe stanziato 70 milioni di euro a fronte della richiesta di 80 milioni di De Laurentiis: probabile che si possa chiudere a 75. Infine c'è da trovare un sostituto a Meunier che va in scadenza di contratto sulla corsia destra. La soluzione arrivare ancora una volta dalla Serie A: nel mirino dei parigini c'è sempre Mattia De Sciglio che la Juventus è disposta a cedere.

