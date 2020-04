CALCIOMERCATO PIOLI SARRI GATTUSO ALLENATORI CORONAVIRUS / Campionato fermo, verdetti rimandati e tra quelli che son sospesi ci sono anche gli allenatori: il coronavirus ha messo in pausa il calcio e la sospensione di praticamente tutti i tornei del mondo rende complicato anche progettare il futuro. L'Uefa ha assicurato che la stagione sarà terminata, con priorità data ai vari tornei nazionali e alla conclusione di Champions ed Europa League: una necessità soprattutto economica, per tenere in piedi il carrozzone calcio, ma una priorità anche per le società che si ritrovano nel periodo di solito dedicato alla programmazione del calciomercato e della stagione seguente completamente ferme. Campionati sospeso, ma soprattutto giudizi sospesi anche per quel che riguarda gli allenatori: come si può valutare il lavoro di un tecnico senza sapere quel che è riuscito ad ottenere in stagione? Domanda valida in generale, ma ancor di più per alcune società con situazioni in 'bilico' tra successo e fallimento. Esempio lampante Maurizio Sarri della Juventus: la sconfitta con il Lione aveva fatto nascere più di qualche voce sul suo futuro, la vittoria sull'Inter ha riportato un po' di tranquillità ma senza sapere quel che accadrà in Champions e Serie A difficile valutare la sua annata. Calciomercato.it vi offre il punto della situazione su alcuni degli allenatori della Serie A in attesa di giudizio: da Sarri a Pioli, passando per Gattuso, senza dimenticare i possibili grandi ritorni di Allegri e Spalletti.

Calciomercato Juventus, per Sarri giudizio sospeso. E l'ombra di Guardiola...

Maurizio Sarri può essere rappresentato come il 'capitano' della squadra degli allenatori 'congelati': la Juventus è ancora in corsa su tre fronti, ma il cammino dei bianconeri ha fatto storcere il naso a molti.

La sconfitta contro ilnell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha alimentato più di qualche malumore e la vittoria nello scontro diretto con l'Inter è stato un temporaneo rimedio: il finale di stagione, semmai si riuscirà a completarla, sarà fondamentale per capire il suo futuro. L'ombra diha accompagnato il tecnico di Figline nelle settimane precedenti allo stop, ma ora la permanenza dello spagnolo al Manchester City, che comunque già pensa al suo successore in ottica 2021, sembra più probabile.

Calciomercato, da Pioli a Gattuso: conferma in 'pausa'

Più difficile la situazione di Stefano Pioli: con l'addio di Boban e il prevalere della linea Gazidis, l'ex tecnico di Inter e Fiorentina sembrava avere il destino segnato. L'accordo con Rangnick era dato come fatto prima che la trattativa si arenasse: la situazione ora è in fase di stallo con Pioli che, in caso di ripresa del campionato e con un ottimo finale di stagione, potrebbe conquistare una conferma a sorpresa. In caso l'addio venisse confermato, si parla nuovamente di Luciano Spalletti, già corteggiato al momento dell'esonero di Giampaolo. Più orientato verso la conferma, invece, Gennaro Gattuso: il suo Napoli viaggiava a mille prima che tutto fosse sospeso e De Laurentiis sembrava essersi convinto a dare fiducia all'ex Milan. La conferma è ancor probabile ma dipenderà anche dall'eventuale finale di stagione. Quello che potrà decidere (se si riprenderà) il destino di molti altri allenatori, come - tanto per fare altri nomi - Iachini della Fiorentina, Longo del Torino o anche Ranieri della Sampdoria. Tutti in attesa di quel che accadrà, come in attesa è anche Massimiliano Allegri: anche per lui il finale di stagione può tracciare il futuro con le panchine di Real Madrid, Manchester United o Paris Saint-Germain che potrebbero rappresentare la soluzione giusta per la ripartenza.

