Calciomercato Inter, via libera per Modric

CALCIOMERCATO INTER MODRIC - Il lungo corteggiamento dell'Inter nei confronti di Luka Modric potrebbe portare al matrimonio la prossima estate. Il centrocampista croato non è più una pedina fondamentale nello scacchiere di Zidane e, secondo il sito spagnolo 'Defensa Central', il Real Madrid favorirà la sua partenza con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto nel 2021 per riconoscenza verso quanto fatto dal Pallone d'Oro 2018 con la maglia delle 'Merengues'.

In questi giorni di isolamento forzato per l', Modric prenderà una decisione da comunicare al club: da un lato c'è la voglia di sentirsi importanti sposando un altro progetto come quello nerazzurro, dall'altra la volontà di restare a Madrid dove la famiglia si è ambientata benissimo.

