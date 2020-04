CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC BENATIA / Tiene banco il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus. Il regista bosniaco potrebbe lasciare la 'Vecchia Signora' in estate a fronte di un'offerta allettante la prossima estate. Medhi Benatia, che nel gennaio 2018 ha lasciato Torino per approdare in Qatar con la maglia dell'Al Duhail, si è soffermato sulle voci in merito all'ex compagno di squadra: "Ha ancora tre anni di contratto e alla Juve sta bene.

E' vero che a ogni mercato ha la possibilità di andare via: c'è il PSG interessato a lui, prima ancora lo ha cercato il Real ma, alla fine, lui ha prolungato con il club bianconero - sottolinea Benatia a 'Tuttosport' - Ha prevalso il suo amore per la Juve, dove sente la fiducia: nello spogliatoio è uno dei senatori, sa farsi ascoltare e rispettare. Poi, lo sappiamo, le situazioni possono cambiare, il club può decidere di cederlo. Ma se dipende dal giocatore, resta a Torino: a me non ha mai detto di voler cambiare aria, anzi. Con la Juve ha cambiato mentalità: adesso gioca per vincere, sempre".

Benatia ha poi aggiunto sul suo futuro e un possibile ritorno in Serie A: "Non lo so, però mai dire mai. In Italia sono stato bene e non è detto che non possa tornare…", conclude il difensore marocchino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, CR7 'caccia' un big | Via libera al colpaccio