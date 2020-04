CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ NEYMAR BARCELLONA / Il corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez sarà con ogni probabilità una delle telenovele più piccanti.

Ormai non passa giorno senza nuove indiscrezioni o prime pagine dalla Spagna dedicate all'attaccante dell'che ha fatto impazzire i radar del calciomercato blaugrana e nonostante le difficoltà economiche sollevate dall'emergenza Coronavirus il club catalano, assicurano, sta facendo di tutto per strappare il 'Toro' ai nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Sono soprattutto i quotidiani catalani oggi a riportare nuovi aggiornamenti sull'affare. 'Sport', in particolare, sostiene che tra l'entourage del calciatore e i dirigenti del Barcellona già da tempo si è cominciato a parlare delle cifre relative all'ingaggio. Lautaro al 'Camp Nou', si legge, sarebbe collocato appena sotto i top player del club, ad un livello salariale sicuramente più alto dei circa 4 milioni di euro che l'Inter starebbe pensando di mettere sul piatto col rinnovo. 'Mundo Deportivo', invece, sottolinea che nonostante i piani ribaltati dall'emergenza Coronavirus, il Barcellona ha tutta l'intenzione di piazzare il doppio colpo e aggiungere alla rosa della prossima stagione sia Lautaro Martinez che Neymar: il primo viene visto che l'unico investimento davvero necessario in quanto serve un nuovo '9' per dare il cambio a Luis Suarez, mentre il brasiliano darebbe una svolta qualitativa di cui il progetto ha bisogno.

