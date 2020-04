CALCIOMERCATO INTER ARTHUR / Il Barcellona blinda Arthur. No all'Inter del club blaugrana ad un possibile inserimento del centrocampista brasiliano nella trattativa per Lautaro Martinez.

L'ex Gremio era stato individuato dacome una delle possibili contropartite nell'affare che potrebbe portare il 'Toro' alla corte del connazionale, con il Barça che stando al quotidiano 'Sport' non ha intenzione di provarsi del giocatore classe '96.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Vidal ad Arthur: il Barcellona pronto a tutto per Lautaro

Arthur viene ritenuto un perno del Barcellona del presente e del futuro, con la volontà del sodalizio campione di Spagna di metterlo al centro del progetto e rifiutare tutte le offerte per lui provenienti dalle big d'Europa. Lo stesso Arthur avrebbe manifestato l'intenzione di non muoversi dalla Catalogna, ritenendo il Barça la squadra ideale per la sua carriera. Il nazionale verdeoro è sotto contratto fino al 2024 con una clausola rescissoria da 400 milioni di euro, con il Barcellona che nei prossimi mesi potrebbe ulteriormente prolungare l'accordo con il numero 8.