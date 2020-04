CALCIOMERCATO MILAN KOOPMEINERS / Nuoro progetto per il Milan improntato sulla linea verde.

Per unsempre più lontano dal 'Diavolo', l'Adva a caccia di giovani promesse nel panorama europeo in attesa di sciogliere le riserve sul prossimo allenatore, conche rimane il piano A in caso di separazione con

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Romagnoli a rischio: blitz Lazio!

Come scrive 'Tuttosport' nei radar del Milan a centrocampo ci sarebbe Teun Koopmeiners, capitano dell'AZ Alkmaar. Il regista classe '98 sarebbe da tempo nella lista del capo scout Moncada oltre ad essere un profilo gradito allo stesso Rangnick, che lo avrebbe voluto al Lipsia nell'ultima finestra di gennaio. Rigorista e cecchino dal dischetto, Koopmeiners potrebbe agire davanti la difesa con Bennacer spostato nel suo ruolo naturale di mezzala. La valutazione dell'Under 21 olandese sarebbe intorno ai 15 milioni di euro, con il giocatore che chiederebbe un ingaggio da 2 milioni a stagione, richieste che rientrerebbe nei parametri fissati da Elliott.