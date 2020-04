CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI LAZIO / L'ennesima rifondazione del Milan che sta avviand Elliott mette in serio pericolo la permanenza di alcuni degli elementi più importanti della rosa rossonera. Perché oltre a Zlatan Ibrahimovic, in partenza anche per motivi anagrafici, il nuovo tetto per gli ingaggi verrà abbassato fino alla soglia dei 2 milioni di euro mette fuorigioco anche altri giocatori che, quindi, possono partire.

Da Gigio, in particolare, a capitan Alessio, sul quale si registrano novità importanti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', secondo cui visto anche il rinnovo molto complicato del difensore in scadenza nel 2022, la Lazio negli ultimi giorni si è mossa concretamente con un contatto esplorativo con l'entourage del calciatore e trovando terreno fertile. Seguito da tempo anche dalla Juventus, Romagnoli non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio e nel club biancoceleste ha tantissimi estimatori, dal presidente Lotito al Ds Tare passando per il tecnico Simone Inzaghi. A caccia di un nuovo rinforzo per sostituire il veterano Radu che va verso i 34 anni, la società capitolina sta monitorando anche Kumbulla del Verona ma Romagnoli potrebbe rappresentare il colpo perfetto per caratteristiche, età ed esperienza.