CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC POGBA RONALDO / Calcio e competizioni ferme per l'emergenza coronavirus, con la Juventus che rimane però molto attiva sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa di Sarri in vista della prossima stagione. Per finanziare nuovi top player la dirigenza della Continassa potrebbe sacrificare qualche big, con Miralem Pjanic che rischia il 'taglio' nel caso in cui arrivasse un'offerta allettante nei prossimi mesi al club bianconero.

La luce in mediana del bosniaco si è eclissata dopo un ottimo avvio di stagione, con Bentancur che nelle ultime uscite aveva scavalcato il numero 5 nelle gerarchie di Sarri davanti la difesa.

Anchecome scrive il portale 'Don Balon' - non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Pjanic nonostante la stima per il compagno di squadra e avrebbe dato il via libera alla partenza dell'ex Roma in sede di mercato.

Il conguaglio di un'eventuale cessione di Pjanic, che oltre al PSG piace anche a Barcellona, Real Madrid e Manchester United, potrebbe servire per dare l'assalto a Paul Pogba, sempre in cima ala lista della spesa del CFO Paratici e considerato anche da CR7 come l'acquisto ideale a centrocampo per far compiere il definitivo salto di qualità alla 'Vecchia Signora'. Ronaldo starebbe premendo per il ritorno a Torino del francese campione del mondo, il cui futuro a Manchester rimane sempre più in bilico: per strapparlo allo United, però, serviranno almeno 100 milioni di euro.