SERIE A BERGAMINI CALCIATORI LICENZIATI / Sono giorni importanti per il futuro del calcio italiano e non solo. Con lo stop anche all'attività sportiva degli atleti prorogato al 13 aprile, il ritorno in campo si allontana ma Lega Serie A e FIGC stanno facendo il possibile per recuperare e portare a termine in ogni modo questo campionato. Intanto società e calciatori discutono del taglio degli stipendi, diventato necessario in seguito all'emergenza Coronavirus che mette in crisi la stabilità dei conti dei club.

Ne parla ai microfoni del 'Corriere dello Sport' l'avvocato Luca Bergamini, esperto di diritto sportivo e Compliance affari legali del Bologna, che mette in guardia da una possibile stortura che rischia di danneggiare il sistema calcio in maniera importante: "Qualsiasi accordo va preso con i singoli calciatori. Anche perché, a meno che non venga fatta in tempi brevi una modifica da parte della FIGC a questo tipo di sanzione, se una società non paga gli stipendi entro il 30 maggio viene penalizzata e i calciatori hanno la possibilità di svincolarsi. Ma è vero anche il contrario. L'articolo 1467 del codice civile - a fronte di 'avvenimenti straordinari e incredibili' - prevede che anche il club possa richiedere la risoluzione del contratto. Se possono licenziare i calciatori? Certo, perché in questo momento siamo di fronte ad 'avvenimenti straordinari e incredibili'. E a pagare sarebbe la parte più debole dell'organico. Giocatori in scadenza di contratto, altri che hanno reso poco o meno rispetto alle aspettative. Cioè: si entrerebbe in un meccanismo distorsivo con le società che se ritengono oneroso un contratto o se la prestazione del calciatore non viene ritenuta congrua possono procedere in questo senso".