CALCIOMERCATO ROMA GOTZE PEDRO / Fermento in attacco per la Roma che cerca una sistemazione per Under e Perotti e ascolta proposte per Justin Kluivert, mentre lavora ai colpi in entrata con il sogno di inserire in rosa un nome forte con grande esperienza ed un curriculum importante dal punto di vista dei trofei vinti. Nei giorni scorsi è spuntata l'ipotesi Mario Gotze, in scadenza col Borussia Dortmund e seguito praticamente da tutte le big italiane. I giallorossi avrebbero avuto contatti con l'entourage, ma l'ingaggio da quasi 10 milioni di euro e gli infortuni muscolari di questa stagione per il momento scoraggiano.

Attenzione invece alla Premier League, dove dopo Smalling e Mkhitaryan la Roma potrebbe tornare a pescare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti la dirigenza romanista avrebbe riallacciato i contatti per lo spagnolo Pedro, anche lui in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione. L'assalto a gennaio andò a vuoto, ora il classe '87 è pronto all'addio a parametro zero e la Roma c'è. Anche Pedro, 29 trofei in carriera tra cui Mondiale ed Europei con la Spagna, ha un ingaggio molto importante, circa 5 milioni all'anno, e oltre a far gola a molti club italiani, dalla Lazio a Inter e Milan, è finito nel mirino del ricchissimo Al-Sadd allenato da Xavi. Insidia non da poco, ma progetto sicuramente differente rispetto a quello che gli metterebbe a disposizione la Roma che ci prova mentre tiene d'occhio anche il giovanissimo brasiliano Tete dello Shakhtar Donetsk, per il quale garantisce Fonseca.