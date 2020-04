EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA / Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto sulle misure restrittive per l'emergenza coronavirus, che verranno prorogate in tutta Italia fino al 13 aprile. Il bollettino di mercoledì contava 1.565 nuovo positivi rispetto giorno precedente, con 1.118 persone guarite. Il Covid-19 cancella anche Wimbledon, che per la prima volta dal 1945 non sarà disputato. La Uefa sospende il Fair Play Finanziario, con l'intenzione del massimo organismo europeo del calcio di far terminare la stagione anche ad estate inoltrata. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

10.15 -Il Premier Giuseppe Conte torna a parlare dopo aver firmato mercoledì il nuovo Decreto, che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive in tutta Italia: "Non c'è ancora una decisione per il dopo.

Nei prossimi giorni ci aggiorneremo con gli esperti e, in presenza di un consolidamento di questi primi segnali positivi, cominceremo a valutare un allentamento graduale. Soprattutto per le attività produttive chiuse. Entreremo nella fase 2 solo quando gli esperti ce lo diranno e solo a partire da alcuni settori", le parole del Presidene del Governo in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano'.

10.00 - Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è furioso: "Se si torna a giocare non schiero la squadra"

9.45 - A Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, arriva l'ordinanza del sindaco che rende obbligatorie le mascherine. Tutti i cittadini dovranno indossarle nei supermercati o in luoghi chiusi.

8.45 - I casi di coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: secondo la Johns Hopkins University sarebbero adesso 935.817 i contagi, con 47.208 morti e 193.700 guariti.

8.00 - Interviene il presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che in una lettera si rivolge all'Italia e fa il punto sugli ultimi interventi: "Quello passato è stato un comportamento dannoso che poteva essere evitato, ma ora l'Europa ha cambiato passo. "In troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria.