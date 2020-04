CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI / Torna in auge il nome di Edinson Cavani per il Napoli. Il patron De Laurentiis starebbe pensando al ritorno al 'San Paolo' del centravanti uruguaiano come scrive stamani 'Tuttosport'.

Il club partenopeo ha deciso di privarsi dia fine stagione (finito nei radar soprattutto delper sostituire) e penserebbe al 'Matador' per rimpiazzare il polacco, viste anche le difficoltà per un eventuale assalto ad, pallino di Giuntoli ma valutato 80 milioni di euro dalla

Calciomercato Napoli, Cavani bis: ecco il piano

Cavani rappresenterebbe un affare low cost per il Napoli, con l'attaccante classe '87 destinato a non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con il Paris Saint-Germain. Appena De Laurentiis avrà la certezza del mancato prolungamento con i parigini, ritenterà l'assalto a Cavani proponendogli un contratto triennale fino al 2023 a 7 milioni di euro a stagione, più altri 7 al momento della firma. Torna quindi nuovamente d'attualità un possibile ritorno in azzurro del 'Matador', a gennaio vicino all'accordo con l'Atletico Madrid e su cui ci sarebbe anche il placet dell'estimatore Gattuso.