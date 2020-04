p>CORONAVIRUS DEL PIERO/ Intervistato da Alessandroai microfoni di 'Sky', Alex, ex capitano della Juventus, ha parlato dell'attuale situazione Coronavirus: "Se devo sognare, spero che tutto questo possa finire in 15/20 giorni, si potrebbe ricominciare a giocare a calcio e piano piano si tornerebbe alla normalità. In ogni caso, si chiederebbe lo sforzo di giocare con il caldo, ma è una cosa che si fa, magari posticipando l'inizio della prossima stagione". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!