Calciomercato Roma, futuro Karsdorp: brutte notizie dall'Olanda

CALCIOMERCATO ROMA KARSDORP FEYENOORD / Karsdorp tornerà alla Roma. A sostenerlo è Voetbal International', che spiega come il Feyenoord sia impossibilitato a confermare il terzino olandese. Il tutto nonostante il tecnico Advocaat desideri averlo proprie dipendenze anche nella prossima stagione visto l'ottimo rendimento.

Il club di Rotterdam non può acquistarlo dai giallorossi, da cui se lo sono ripresi - ma in prestito - l'estate scorsa perché sarebbero in crisi finanziaria. Non hanno i fondi necessari per 'riscattarlo', scrive il quotidiano olandese, soprattutto in questo momento di recessione dovuto all'emergenza

