CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI PJACA/ Nella relazione finanziaria bianconera, dalla quale è emerso il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi, spunta un'altro prolungamento di contratto in casa Juventus.

Stiamo parlando di Marko, attaccante croato arrivato in Italia dalla Dinamo di Zagabria.

Il giocatore, attualmente in prestito all'Anderlecht, ha infatti rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 2023. Pjaca, in maglia Juventus, non ha mai veramente inciso nonostante quanto di buono avesse mostrato nell'Europeo del 2016.