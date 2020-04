CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Ibrahimovic verso l'addio al Milan, questa la notizia di calciomercato più importante di stamattina. Non solo, anche verso l'addio al calcio giocato. Interpellato da 'Svenska Dagbladet', il fuoriclasse svedese - a Stoccolma dallo stop alla Serie A causa emergenza coronavirus - non ha dato certezze riguardo il suo futuro: "Vediamo, nemmeno io so cosa voglio, succede qualcosa di nuovo ogni giorno.

Chi avrebbe potuto prevedere il coronavirus? Dobbiamo solo vivere e goderci la vita. Adesso ho una famiglia di cui occuparmi, da far star bene". Ibrahimovic, che al Milan potrebbe venir sostituito da Milik , dice che non chiuderà all'Hammarby, club di cui è socio e per il quale continuerà a occuparsi dall'esterno.

