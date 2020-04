p>CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN CAGLIARI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Ciccio, ex giocatore della Roma, ha parlato della suggestioneper la società giallorossa: "Un suo ritorno? Non penso ci siano più i tempi ed i modi per un'operazione di questo tipo". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Graziani ha poi aggiunto: "Se restasse con la maglia del Cagliari, sono convinto che, per la sua esperienza, possa diventare il vero valore aggiunto della squadra".