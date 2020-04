CORONAVIRUS CONTE CONFERENZA STAMPA/ Intervenuto in conferenza stampa in merito all'emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato così degli attuali provvedimenti: "Non siamo nella condizione di poter allentare le misure disposte. Detto questo, in stretto contatto con il Comitato Tecnico Scientifico, non siamo ancora in una condizione di poter abbracciare una prospettiva diversa. Ho appena firmato un DPCM che proroga le misure disposte sino al 13 aprile. Siamo nella prima fase, ci sarà una fase due di convivenza con il virus e una terza di uscita dall'emergenza. Non posso garantire che il 14 aprile tornerà tutto normale. Dovremo fare sacrifici anche nella festività di Pasqua". Per le ultime notizie---> clicca qui!

Il Presidente del Consiglio ha continuato: "Ci rendiamo conto che se smettessimo di rispettare le regole e iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sarebbero vani e si potrebbe pagare un prezzo decisamente salato. Oltre al costo psicologico, economico e sociale, saremmo costretti a ripartire di nuovo.

Per questo invito tutti a continuare nel rispettare tutte le misure: c'è una minoranza di persone che non rispetta le norme, vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe e onerose perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni sia un danno nei confronti di tutti".

Sul MES: "E' inadeguato per far fronte a quest'emergenza. È uno strumento nato per choc asimmetrici, noi stiamo attraversano uno tsunami di portata epocale. Il Mes può essere, se verrà snaturato e posto nell'ambito di un ampio ventaglio di interventi, senza condizionalità preventive o successive, uno strumento fra gli altri".

Sulla passeggiata con i bambini: "Non abbiamo autorizzato l'ora del passeggio con i bambini. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che, quando un genitore va a fare la spesa, si può consentire anche l'accompagno di un bambino".

Conte ha poi aggiunto: "Sospendiamo anche le sedute di allenamento, onde evitare che le società sportive possano pretendere l'esecuzione sportiva, anche in forma di esercizio. Ovviamente gli atleti lo faranno in forma individuale".