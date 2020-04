Inter, Godin convinto: "Lautaro come Suarez e Aguero"

INTER GODIN LAUTARO SUAREZ / Diego Godin e soprattutto Lautaro Martinez. Due nomi caldi per il mercato in uscita dell'Inter, soprattutto nelle ultime settimane. Il centrale uruguaiano potrebbe anche salutare dopo appena una stagione, mentre il giovane argentino è da tempo nel mirino del Barcellona come erede di Suarez.

Un paragone quello tra i due attaccanti che è stato alimentato dallo stesso Godin in un'intervista a 'ESPN': "Lui e Griezmann hanno caratteristiche differenti, ma posso paragonarli per il potenziale di crescita. Lautaro è simile a Suarez e Aguero. Sta imparando ad usare il corpo, a giocare spalle alla porte. Ha un fisico importante quindi è un giocatore potente. E’ un giocatore fiducia e la percentuale di fiducia aumenta di gara in gara. Lo vedi fare che mostrano di solito i giocatori che hanno molta più esperienza”. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

