BAYERN MONACO BOATENG MULTA / Multa per Jerome Boateng che ha lasciato Monaco di Baviera senza l'autorizzazione del Bayern. Il difensore tedesco è stato anche protagonista di un incidente con l'auto.

La società bavarese ha diramato un comunicato preannunciando la multa per il calciatore: "Il difensore del Bayern Jerome Boateng ha lasciato ieri Monaco senza l'approvazione del club. Con questa distanza dal suo luogo di residenza, Boateng ha violato le restrizioni della società. Queste linee guida regolano il comportamento dei giocatori dell'FC Bayern nella situazione attuale in conformità con le linee guida sulla restrizioni alle uscite imposte dal governo statale bavarese e le raccomandazioni delle autorità sanitarie", si legge nella nota. Per questa violazione, conclude il comunicato del Bayern, "il club ha deciso di multare Boateng. La società donerà la somma agli ospedali di Monaco".