CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO MATUIDI / Blaise Matuidi e la Juventus insieme per un altro anno: il centrocampista francese e il club bianconero hanno esteso il loro accordo, precedentemente in scadenza a giugno, di un'altra stagione.

La notizia, tornata a circolare nelle ultime ora, in realtà era nota da settimane, tanto che se ne trova traccia già nella Relazione finanziaria semestrale pubblicata a fine febbraio 2020: "Nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2019/2020 sono stati rinnovati i contratti di prestazione sportiva con i calciatori Wojciechfino al 30 giugno 2024 e Blaise Matuidi fino al 30 giugno 2021", questo quanto si legge sul documentato datato 28 febbraio 2020.

Arrivano in bianconeri nel 2017, Matuidi in questa stagione ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno una rete. Attualmente il francese è tra i calciatori contagiati dal coronavirus: la positività è datata 17 marzo e dopo due settimane non è ancora arrivato il momento per il doppio tampone negativo, come spiegato dalla moglie su Instagram. "Abbiamo firmato per altri 15 giorni di quarantena" la frase di Isabelle Matuidi che ha spiegato la situazione del centrocampista.