Napoli, Milik piace anche in Spagna | Idea italiana per sostituirlo

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK SIVIGLIA MILAN IMMOBILE LAZIO / Tutti pazzi per Arek Milik. Il centravanti polacco potrebbe anche salutare il Napoli in estate, complice una situazione rinnovo ancora tutta da risolvere. In Italia piace al Milan come post Ibrahimovic, mentre all'estero è stato accostato anche alle inglesi Tottenham e Arsenal, agli spagnoli dell'Atletico Madrid e ai tedeschi dello Schalke.

Stando a quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo' anche il Siviglia di Monchi starebbe pensando a Milik, vecchio pupillo del dirigente andaluso che vorrebbe approfittare della situazione contrattuale del polacco. Dal canto suo De Laurentiis in caso di cessione potrebbe avere la liquidità giusta per andare all'assalto del pupillo Ciro Immobile. Si tratta in questo caso comunque di una suggestione complicata da realizzare vista la centralità del bomber di Torre Annunziata nel progetto della Lazio.

