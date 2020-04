EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE / Conferenza stampa per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: alle 20.20 il premier parlerà sull'emergenza coronavirus.

Probabile che il primo ministro annunci la proroga delle restrizioni, in scadenza il 3 aprile, fino a dopo Pasqua come già preannunciato in questi giorni da vari ministri.

