CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY DE BRUYNE / Kevin de Bruyne cambia i suoi piani per il futuro: il trequartista belga, stella del Manchester City, parla dell'emergenza coronavirus e di quale effetto avrà sulla sua carriera calcistica. In una diretta su Instagram, il 28enne ha messo in guardia la moglie: la sua carriera si allungherà. "Il calcio ora non è così importante, la salute viene prima di tutto. Però mi manca il gioco, presto tornerà il momento di stare in campo.

Questa lontananza forzata ha aumentato la mia voglia: ho già avvisato mia moglie, ci vorranno due anni in più di carriera per compensare questo periodo senza partite". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il calciatore racconta poi la sua esperienza con il coronavirus: "Siamo stati in autoisolamento due settimane. Ora va meglio, ma quando il virus ha iniziato a circolare anche in Inghilterra ci siamo preoccupati. Ci sono voluti 8-9 giorni di quarantena, non ricordo con precisione, ma alla fine si è risolto tutto".